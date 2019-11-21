Реставрация бывшего ресторана "Аквариум" под театр кукол завершится весной 2020 года

Реставрационные работы в здании бывшего ресторана "Аквариум" на ул. Самарской планируют завершить к Международному дню театра - 27 марта 2020 года. Об этом в ходе совместного выездного мероприятия фракции "Единая Россия" с комитетом по культуре, спорту и молодежной политике Самарской губернской думы заявил министр культуры Самарской области Борис Илларионов.

Напомним, реставрация здания, построенного в начале XX в., стартовала в конце 2014 года. После нее сюда переедет Самарский театр кукол. Степень готовности объекта составляет 81%.

Внутри разместятся зрительный зал на 237 человек, универсальный малый зал на 50 мест для показа камерных спектаклей, репетиционный зал, фойе с возможностью размещения выставок, гардероб, девять гримерных, кафе-бар на 50 человек, а также мастерские, склады и прочие технические помещения, необходимые театру.

Театр кукол уже размещался в этом здании. С 1930-х по 1970-е годы он делил его с театром юного зрителя, а в 1974-м переехал в помещение бывшего кинотеатра "Смена" на улице Льва Толстого, 82. В декабре 2015-го здание "Смены" признано аварийным. Спектакли театра кукол временно идут в камерном зале Самарского театра оперы и балета.