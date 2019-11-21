Глава минстроя: в Самаре надо признавать аварийным еще 1 млн кв. м жилья

В Самарской области около 1,2 млн кв. м. жилья не признанного аварийным, является таким по факту. Из них около 1 млн кв. м находится в Самаре. Такие цифры в четверг, 21 ноября, озвучил руководитель регионального минстроя Евгений Чудаев на комитете по строительству губернской думы.

Областная же программа по расселению аварийного жилья до 2024 г. предусматривает расселение 413 тыс. кв. м.

Сумму необходимую для решения проблемы аварийного жилья министр не озвучил. "Улетит в прессу", — мотивировал он.

Депутаты в процессе обсуждения темы узнали, что программа расселения аварийного жилья подразумевает только переселение жильцов, но не снос строений.

Евгений Чудаев на это сообщил, что он уже поставил задачу пересмотреть типовое соглашение, чтобы конечным результатом работ был именно снос.

Отметим, что по данным онлайн-сервиса Дом.МинЖКХ, общая площадь жилого фонда Самарской области составляет 70,56 млн кв м., Самары — 33 97 млн кв. м.