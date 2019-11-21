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Законотворчество Власть и политика

Учителей в села хотят заманить землей

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фракция партии "Единая Россия" в Самарской губернской думе вышла к коллегам с законодательной инициативой о внесении поправок в областной закон "О земле".

Так, депутаты предлагают предоставлять бесплатно земельные участки педагогам при трудоустройстве в школы в муниципальных районах с численностью  населения менее 200 тыс. человек или в городских округах численностью менее 100 тыс. человек.

Законопроект разработан для обеспечения педагогами сельских населенных пунктов и поселков городского типа, отмечается в пояснительной записке к нему.

"На 1 октября 2019 года потребность в педагогических работниках образовательных организаций 21 муниципального района Самарской области составляет 133 работника. Как правило, возможность предоставления жилых помещений для проживания таких работников отсутствует", — отмечают разработчики поправок и добавляют, что наибольшая потребность в учителях в Хворостянском, Приволжском и Ставропольском районах.

В настоящее время областным законом "О земле" предусмотрено аналогичное право предоставления земельных участков врачам общей практики и медсестрам, а также специалистам, имеющим высшее или среднее профессиональное сельскохозяйственное образование.

Поправками предлагается предоставлять землю педагогическим работникам, впервые принятым по трудовому договору по специальности в образовательную организацию района.

Законопроект поступил на рассмотрение в губернскую думу 19 ноября.

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