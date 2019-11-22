В протоке у п. Усинский утонул рыбак

В среду, 20 ноября, от сотрудников РОВД с. Рождествено поступило сообщение, что в протоке, напротив п. Усинский Волжского района, предположительно, утонул рыбак.

Родственники, не дождавшись 61-летнего мужчину, пошли на его поиски и обнаружили на поверхности воды перевернутую лодку с рыбацкими снастями. Совершив обход береговой зоны, было принято решение обратиться в Поисково-спасательную службу Самарской области для проведения водолазных поисков.

В первый день водолазный поиск результатов не принес. Утром 21 ноября водолазный отряд повторно отправились к месту. После пяти часов поисков утонувший рыбак был обнаружен на глубине четырех метра, на противоположной стороне протоки.

Погибшего передали сотрудникам полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего.