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В протоке у п. Усинский утонул рыбак

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 ноября, от сотрудников РОВД с. Рождествено поступило сообщение, что в протоке, напротив п. Усинский Волжского района, предположительно, утонул рыбак.

Фото: ПСС по Самарской области

Родственники, не дождавшись 61-летнего мужчину, пошли на его поиски и обнаружили на поверхности воды перевернутую лодку с рыбацкими снастями. Совершив обход береговой зоны, было принято решение обратиться в Поисково-спасательную службу Самарской области для проведения водолазных поисков.

В первый день водолазный поиск результатов не принес. Утром 21 ноября водолазный отряд повторно отправились к месту. После пяти часов поисков утонувший рыбак был обнаружен на глубине четырех метра, на противоположной стороне протоки.

Погибшего передали сотрудникам полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего.

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