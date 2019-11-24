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Футбол Спорт

"Крылья Советов" уступили ЦСКА

МОСКВА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 24 ноября, в матче 17-го тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на выезде в Москве уступили местному ЦСКА — 0:1, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Единственный гол хозяева забили на 75-й минуте. Красивым дальним ударом мяч под перекладину ворот Сергея Рыжикова отправил Никола Влашич.

Это был заключительный выездной матч с участием "Крыльев" в 2019 году. Два оставшихся до зимнего перерыва поединка — против "Уфы" и "Урала" — команда проведет в Самаре. Ближайшая встреча с "Уфой" состоится на "Самара Арене" 30 ноября и начнется в 15:00.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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