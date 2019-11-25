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Театр Культура

До окончания голосования за лучший спектакль "Театрального Приволжья" осталось пять дней

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 ноября, в Самарском академическом театре оперы и балета состоится встреча с представителями театральной общественности и показ студенческого спектакля "Аленький цветочек" СГИК — победителя регионального этапа проекта "Театральное Приволжье".

Фестиваль впервые проводится в ПФО под патронатом полномочного представителя президента РФ Игоря Комарова. В рамках этого театрального праздничного вечера организаторы и участники мероприятия расскажут о старте, сроках и процедуре голосования.

Напомним, по итогам регионального этапа в регионе из 20 самарских спектаклей вышли в финал два: "Аленький цветочек" (2-й актерский курс СГИК) и "Тайна серого замка или каникулы с привидениями" (Детская школа искусств № 6 Самары, образцовая эстрадная студия "Дорога добра").

Записи всех спектаклей-финалистов из 14 субъектов ПФО, прошедших региональный отбор, опубликованы на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф. Теперь победителям регионального этапа предстоит побороться за победу в окружном этапе проекта.

Каждый житель ПФО может проголосовать за лучшую театральную постановку, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43. Голосование начнется 29 ноября в 13.00 (мск) и продлится до 13.00 (мск) 30 ноября. Один номер — один голос за студенческий и один голос за школьный спектакль.

Учитывается голос, отданный при первом звонке. Для большей объективности и прозрачности конкурсного отбора действует правило — проголосовать можно за любую постановку, кроме спектакля своего региона. У каждого спектакля свой порядковый номер: от 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных.

Имена победителей станут известны 30 ноября во время онлайн-трансляции на официальном сайте фестиваля. В режиме онлайн зрители увидят подсчет и оглашение итогов голосования.

При формировании итоговых рейтингов в каждом регионе будет учтено также и мнение экспертного жюри.

Торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля студенческих и школьных спектаклей ПФО, победителей в номинациях "Лучший режиссер", "Лучший актер" и "Лучшая актриса", и призеров конкурса афиш фестиваля состоится 16 декабря в Нижнем Новгороде на сцене нижегородского театра "Комедiя".

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