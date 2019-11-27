Дмитрий Комбаров и Паул Антон из-за травм не будут играть до конца года

Футболисты "Крыльев Советов" Дмитрий Комбаров и Паул Антон из-за различных повреждений не смогут принять участие в оставшихся матчах этого года.

Остальные спортсмены начали подготовку к матчу с "Уфой". Занятия включают в себя разминку, игру в квадратах и беговые упражнения. Также часть футболистов занималась в тренажерном зале.

Матч с "Уфой" из-за дисквалификаций пропустят Срджан Мияйлович и Александр Гацкан.

Матч 18-го тура "Крылья Советов" — "Уфа" состоится в субботу, 30 ноября на "Самара Арене" и начнется в 15:00.