Набережную у Кремлевского холма в Сызрани благоустроят за 114 млн рублей

Администрация Сызрани ищет подрядчика для выполнения работ по благоустройству городской набережной у Кремлевского холма. Соответствующая документация размещена на сайте Госзакупок.

Напомним, весной 2019 г. Сызрань вошла в число победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Заявка города содержала проект благоустройства набережной у Кремлевского холма от Ильинского моста до речного причала. Он предусматривает:

реорганизацию и упорядочение пешеходного и транспортного движения на участках улиц, примыкающих к территории набережной и Сызранского кремля;

расширение и озеленение пешеходных зон;

разбивку парка в границах ул. Ульяновской, Ильинского монастыря, Кремлевсого холма и р. Сызранки, территория которого станет продолжением рекреационно-туристической зоны Сызранского кремля и вместит новые событийные площадки;

устройство на всем протяжении береговой полосы от Ильинского моста до речного причала непрерывного рекреационного маршрута, оснащенного выходами к воде и разноформатными комфортными зонами для отдыха.

В парке на Крымзе, на территории от Ильинского моста до холма, установят спортивные и детские площадки, оборудуют причал для прогулочных лодок и катамаранов. На Кремлевском холме построят спуски по склонам холма и две смотровые площадки с амфитеатрами. На пересечении ул. Ульяновской и Лодочного переулка появится арт-объект в виде быка с гербом города. Третья часть, "Променад по Волге", будет включать зону отдыха на склоне дамбы.

Максимальная стоимость контракта — 114,7 млн рублей. Срок завершения работ — не позднее 1 октября 2020 года.

Кроме того, в рамках нацпроекта "Экология" будет расчищен граничащий с проектной территорией участок р. Сызранка, расположенный в месте впадения р. Крымза в р. Сызранка между автомобильным и железнодорожным мостами. В 2019 г. будут проведены предпроектные работы, в 2020–2021 гг. — проектные и прохождение экспертизы, с 2022 г. — начало работ по расчистке.