На 5-й просеке в Самаре вырубили десятки деревьев

В среду, 27 ноября, по распоряжению первого заместителя главы Самары Владимира Василенко была остановлена вырубка деревьев на 5-й просеке. Об этом в Twitter сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

К парламентарию обратились местные жители с жалобами на то, что в на месте бывшей турбазы "Мечта" рабочие производят вырубку деревьев, мотивируя это разрешением на снос нежилых сооружений. Ветки и распиленные стволы тут же сжигаются. Согласно объявлению на одном из деревьев, помеченном к сносу, но еще не поваленном, работы производит ООО "Альянс 17".

"Только что и.о. главы города Владимир Василенко дал указание остановить вырубку. В пятницу собираемся на совещании у Александра Карпушкина, будем искать пути решения", - заверил депутат.

В департаменте управления имуществом поясняют, что работы ведутся на основании муниципального контракта, снос деревьев осуществлен на основании порубочного билета. Однако увидеть порубочный билет никто из инициативной группы так и не смог. По информации местных жителей, рабочие успели спилить минимум 40 деревьев диаметром до 80 см.

Напомним, во время приема граждан Александром Хинштейном жители 5-й просеки рассказали парламентарию о том, что городской депстрой намерен перенести строительство школы с площадки бывшей базы отдыха "Экономист" на территорию турбазы "Мечта". Но при этом под уничтожение подпадает реликтовый дубовый лес.