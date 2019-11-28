Деревья на 5-й просеке рубили, чтобы освободить площадку под школу

Вырубка деревьев на территории бывшей турбазы "Мечта" на 5-й просеке производилась для очистки площадки под строительство новой школы. Об этом в Twitter рассказал глава Октябрьского района Самары Александр Кузнецов.

"Никакая жилая застройка на территории "Мечты" и "Экономиста" вестись не будет и не может. Даже первый корпус (будущей школы - прим.) захватывает оба участка. Порубочный билет выдан мною в рамках действующего законодательства по запросу ДУИ для того, чтобы освободить площадку под школу. Разрешения жечь ветки и сносить деревья, не предусмотренные порубочным билетом, мы не давали, с этим будем разбираться", — пояснил глава района.

Первым, по информации Александра Кузнецова, будет возведен корпус школы на 600 мест, затем второй, какой именно и в какие сроки в пятницу сообщит минстрой.

"На сегодняшний день есть федеральные средства, которые позволяют построить школу на 600 мест. Если мы сейчас будем говорить об увеличении этой суммы, мы рискуем ее потерять. Поэтому принято такое решение: начать с одного корпуса полноценной школы, а дальше добиваться дополнительных денег для строительства второго корпуса. Это отдельный процесс, и мы уверены, что поддержка из федерального бюджета будет, учитывая проблему с местами в образовательных учреждениях. Но это уже будут планы на 2021 – 2022 гг. В итоге площадь земельного участка позволяет разместить там объект большой вместимости, и мы этим будем заниматься", — заявлял ранее глава регионального правительства Виктор Кудряшов.

Напомним, накануне инициативная группа жителей 5-й просеки обратилась к депутату Госдумы РФ Александру Хинштейну с информацией, что на месте бывшей турбазы "Мечта" рабочие производят вырубку деревьев, мотивируя это разрешением на снос нежилых сооружений. Ветки и распиленные стволы тут же сжигались. Всего, по информации местных жителей, рабочие успели спилить около 40 деревьев. По просьбе депутата в процесс вмешался первый заместитель мэра Самары Владимир Василенко, который приостановил вырубку до выяснения обстоятельств.