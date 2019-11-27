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Театр Культура

Театр оперы и балета устроит новогодние елки с 22 декабря по 8 января

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В самарском театре оперы и балета с 22 декабря по 8 января пройдет новогодняя кампания 2019/2020.

"Елки" пройдут перед всеми спектаклями театра в этот период.

"Новый год Кота Леопольда" - новогоднее представление у елки для детей и родителей по мультфильму: Колонный зал, за 30 минут до спектаклей в 11:00, 14:00, 14:30, 17:00 в Большом зале театра.

"Карнавальная ночь" - праздник по мотивам советских комедий: Колонный зал, за 30 минут до спектаклей в 18:30 и 19:00 (31 декабря - в 16:00).

"Новый год с Мэри Поппинс" - сказка английской писательницы на зимний лад: Малая сцена, за 30 минут до спектаклей в Малом зале.

Вход на "елки" - по билетам на спектакли с 22 декабря по 8 января включительно.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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