Театр оперы и балета устроит новогодние елки с 22 декабря по 8 января

В самарском театре оперы и балета с 22 декабря по 8 января пройдет новогодняя кампания 2019/2020.

"Елки" пройдут перед всеми спектаклями театра в этот период.

"Новый год Кота Леопольда" - новогоднее представление у елки для детей и родителей по мультфильму: Колонный зал, за 30 минут до спектаклей в 11:00, 14:00, 14:30, 17:00 в Большом зале театра.

"Карнавальная ночь" - праздник по мотивам советских комедий: Колонный зал, за 30 минут до спектаклей в 18:30 и 19:00 (31 декабря - в 16:00).

"Новый год с Мэри Поппинс" - сказка английской писательницы на зимний лад: Малая сцена, за 30 минут до спектаклей в Малом зале.

Вход на "елки" - по билетам на спектакли с 22 декабря по 8 января включительно.