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Преступления Происшествия

Из-за махинаций в КПК "Доходный Дом" возбудили уголовное дело

ТОЛЬЯТТИ. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти после проверки прокуратуры Центрального района возбудили уголовное дело по факту мошеннических действий должностных лиц кредитного потребительского кооператива "Доходный Дом" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает надзорное ведомство.

При проверке выяснилось, что кооператив заключил с пайщиками более 1000 договоров на общую сумму свыше 280 млн рублей. При этом кооператив по договорам потребительского займа выдал 34 пайщикам более 220 млн рублей. При этом некоторые договоры займа оказались фиктивными, а люди, предположительно их заключившие, заявили, что не подписывали договоров с КПК "Доходный Дом".

Поэтому прокуратура посчитала, что деньги незаконно выводили из кооператива.
Сейчас по уголовному делу ведется предварительное следствие.

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