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Общество

Проект планировки ул. Дачной в Самаре вынесли на публичные слушания

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары вынесла на публичное обсуждение проекты планировки и межевания территории для реконструкции ул. Дачной. Информация об этом опубликована на официальном сайте мэрии.

Слушания в заочном режиме будут проводиться с 28 ноября до 31 декабря текущего года. При этом экспозиция проекта для обозрения всех желающих будет размещена в администрации Ленинского района с 5 по 19 декабря 2019 года.

Собрание участников слушаний запланировано на 19 декабря.

Напомним, о планах обновления ул. Дачной на участке 2,2 км власти заявили еще в прошлом году. Общая площадь территории под планировку реконструкции Дачной составляет 18,37 гектара. Работы предполагаются в две очереди: от ул. Пензенской до Московского шоссе и от Пензенской до ул. Горной.
Проекты планировки и межевания разрабатывало ООО "НПП "Инженер". 

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