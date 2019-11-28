Проект планировки ул. Дачной в Самаре вынесли на публичные слушания

Администрация Самары вынесла на публичное обсуждение проекты планировки и межевания территории для реконструкции ул. Дачной. Информация об этом опубликована на официальном сайте мэрии.

Слушания в заочном режиме будут проводиться с 28 ноября до 31 декабря текущего года. При этом экспозиция проекта для обозрения всех желающих будет размещена в администрации Ленинского района с 5 по 19 декабря 2019 года.

Собрание участников слушаний запланировано на 19 декабря.

Напомним, о планах обновления ул. Дачной на участке 2,2 км власти заявили еще в прошлом году. Общая площадь территории под планировку реконструкции Дачной составляет 18,37 гектара. Работы предполагаются в две очереди: от ул. Пензенской до Московского шоссе и от Пензенской до ул. Горной.

Проекты планировки и межевания разрабатывало ООО "НПП "Инженер".