Контракт на планировку территории под реконструкцию ул. Дачной получила компания из Чувашии

Конкурс на планировку территории под реконструкцию улицы Дачной в Самаре выиграло ООО "Научно-производственное предприятие "Инженер", зарегистрированное в Чебоксарах, сообщается в протоколе подведения итогов.

Напомним, о планах обновления этой улицы на участке 2,2 км власти заявили в прошлом году.

Общая площадь территории под планировку реконструкции Дачной составляет 18,37 гектара. Работы предполагаются в две очереди: от ул. Пензенской до Московского шоссе и от Пензенской до ул. Горной.

На конкурс завились две компании: ООО "Терпланпроект" и ООО "НПП "Инженер". Последнее в ходе торгов опустило цену контракта с 4,25 млн руб. до 1,8 млн, чем и обеспечило себе победу.