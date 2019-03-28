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Контракт на планировку территории под реконструкцию ул. Дачной получила компания из Чувашии

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Конкурс на планировку территории под реконструкцию улицы Дачной в Самаре выиграло ООО "Научно-производственное предприятие "Инженер", зарегистрированное в Чебоксарах, сообщается в протоколе подведения итогов.

Напомним, о планах обновления этой улицы на участке 2,2 км власти заявили в прошлом году.

Общая площадь территории под планировку реконструкции Дачной составляет 18,37 гектара. Работы предполагаются в две очереди: от ул. Пензенской до Московского шоссе и от Пензенской до ул. Горной.

На конкурс завились две компании: ООО "Терпланпроект" и ООО "НПП "Инженер". Последнее в ходе торгов опустило цену контракта с 4,25 млн руб. до 1,8 млн, чем и обеспечило себе победу.

ООО "НПП "Инженер", по данным ИАС Seldon Basis, зарегистрировано в Чебоксарах. Гендиректор и владелец - Людмила Токмолаева. Чистая прибыль в 2017 году составила 1,39 млн руб., выручка - 33,03 млн рублей. География госконтрактов компании обширна: Чувашия, Удмуртия, Нижегородская область, Татарстан, Марий Эл и другие.

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