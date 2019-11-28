Банкир Рафаиль Абдрашитов получил условный срок

51-летний самарский банкир Рафаиль Абдрашитов признан виновным в мошенничестве, пишет "Самарское обозрение".

По информации издания, потерпевшим по делу стал хороший знакомый экс-банкира — бизнесмен Сергей Слепов. В апреле 2018 г. Абдрашитов занял у Слепова 5,2 млн руб. на неделю, но деньги до сих пор не вернул. Самарский районный суд приговорил банкира к трем годам условно с испытательным сроком три года.

Это первая, но по всей видимости не последняя судимость Абдрашитова. Напомним, материалы, ставшие основой претензий силовиков к Абдрашитову, были выделены в конце января 2019 г. из уголовного дела Константина Снигарева — председателя правления димитровградского ЗАО "Региональный коммерческий банк" (РКБ). Рафаиль Адбдрашитов числился его советником.

В сентябре 2016 г. РКБ лишился лицензии и вступил в процедуру банкротства. Осенью 2017 г. было возбуждено уголовное дело по факту вывода активов РКБ — в деле фигурировала сумма 590 млн рублей. Общий ущерб, по версии следствия, может составлять около 2 млрд рублей. Основным фигурантом дела является Снигарев.

В отношении Абдрашитова в начале 2019 г. возбудили уголовное дело о мошенничестве. Его фабула касается выдачи кредитов 21 физическому лицу на покупку земли в Красноярском районе на общую сумму около 68 млн рублей. Правоохранители считают, что стоимость земли была завышена, а сделки, инициированные Абдрашитовым, представляли собой вывод активов банка. Банкир отправился в СИЗО.