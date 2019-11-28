Самарскому адвокату плеснули кислотой в лицо

В среду, 27 ноября, вечером неизвестный напал на адвоката Людмилу Гилетину рядом с ее домом на пересечении улиц Галактионовской и Рабочей, сообщает "Самарское обозрение".

Адвокату причинены тяжкие телесные повреждения: черепно-мозговая травма, ножевые ранения в межреберной области, ей плеснули кислотой в лицо. У адвоката большая кровопотеря, ночью ей проведена сложная операция в больнице им. Пирогова. Состояние Гилетиной оценивается как тяжелое.

Эксперты "СО" говорят, что Гилетина работала, в основном, по гражданским делам. В частности, она оказывала консультационные услуги фирме "Концепт", аффилированной с бывшими собственниками СК "Компаньон", которые сейчас конфликтуют и делят активы.