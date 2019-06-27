Совладелец "Проектного офиса" высказал сомнения в непредвзятости судьи

21 июня в Арбитражном суде Самарской области состоялось очередное заседание по делу о несостоятельности (банкротстве) ООО "Проектный офис".

Напомним, в декабре 2017 г. один из совладельцев ООО "Проектный офис", а также ряда других самарских компаний, бизнесмен Борис Семин, был задержан в Москве.

Семина заподозрили в незаконном отчуждении доли бывшего партнёра "Проектному офису" — Александра Зобнина. По заявлению Зобнина 8 декабря 2017 г. Следственным управлением УМВД по Самаре было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту мошеннических действий с имуществом ООО "Проектный офис".

Параллельно с уголовным делом в самарском арбитраже рассматривается дело о несостоятельности (банкротстве) "Проектного офиса". Определением Арбитражного суда Самарской области от 11 января 2018 г. в отношении компании суд ввел процедуру наблюдения, а 28 сентября 2018 г. она была признана банкротом. Конкурсным управляющим по решению суда, без проведения собрания кредиторов, был утвержден Евгений Голенцов.

Ситуацию осложняет то, что после признания в августе 2018 г. "Проектного офиса" банкротом, региональным управлением Росреестра был снят арест, накладывавшийся ранее на его активы. Как пояснили в ведомстве, таковы требования ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", хотя кредиторы считают что в соответствии со статьей 115 часть 9 УПК, арест может быть снят на основании лица или органа в производстве которого находится уголовное дело".

Его назначение, равно как и последующие действия в качестве конкурсного управляющего вызвали вопросы у собрания кредиторов "Проектного офиса". Ряд кредиторов банкротящейся компании заподозрили, что действия конкурсного управляющего могут быть направлены на вывод активов. Жалобы на действия Евгения Голенцова неоднократно направляли судье Ольге Серебряковой, ведущей дело о банкротстве, однако были судом отклонены.

Сейчас суд должен определить оценочные компании, которые выявят стоимость активов банкротящейся фирмы.

21 июня представители Александра Зобнина подали в арбитраж заявление об отводе судьи Серебряковой. Как отмечается в заявлении, причиной стали обстоятельства, которые вызвали у кредиторов "Проектного офиса" сомнение в ее беспристрастности.

В первую очередь речь идёт о назначении Голенцова конкурсным управляющим постановлением суда — не только без проведения собрания кредиторов, но и при несогласии большинства с его кандидатурой.

Кроме того, сомнения в объективности и беспристрастности судьи у представителей Зобнина вызвали новые обстоятельства, открывшиеся в ходе расследования уголовного дела. Как отмечается в заявлении об отводе судьи, из обвинительного заключения данного уголовного дела следует, что для совершения преступления в составе организованной преступной группы подозреваемый Борис Семин привлек, помимо прочих, Юрия Панина, являвшегося ранее советником по правовым вопросам и заместителем гендиректора ООО "Операционный центр" (кредитор ООО "Проектный офис"), принадлежащего Семину. А бывшая подчиненная Юрия Панина — Юлия Тришкина, ранее также работавшая в "Операционный центре", сейчас руководит отделом анализа, статистики и обеспечения судопроизводства Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, то есть вышестоящей инстанции по отношению к самарскому арбитражу. В настоящее время они выступают свидетелями по уголовному делу.

Более того, Юрий Панин входил в состав квалификационной коллегии судей, которая утверждала на должность судью Ольгу Серебрякову.

Примечательна и скорость, с которой рассматриваются дела, связанные с "Проектным офисом". Обычно рассмотрение дел занимает месяцы, однако в ситуации, когда дело касается интересов управляющего "Проектного офиса", решения выносятся через две недели.

"Изложенные обстоятельства дают нам основания считать, что судья Серебрякова находится или ранее находилась в зависимости от лица, имеющего непосредственное отношение к похищению имущества ООО "Проектный офис". А согласно пункту 5 части 1 статьи 21 Арбитражного процессуального кодекса РФ, судья не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу, если он лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела, либо имеются иные обстоятельства, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности", — отметила представитель Александра Зобнина Наталия Климковская.

Тем не менее, и.о заместителя председателя Арбитражного суда Самарской области Яков Львов посчитал, что все представленные аргументы носят косвенный характер, и веских оснований для отвода судьи Серебряковой нет.

"Мы будем обжаловать это решение в вышестоящих и судебных инстанциях, и будем обращаться в органы власти, вплоть до администрации президента РФ сразу, как получим на руки определение суда", — прокомментировала Наталия Климковская.

Представители конкурсного управляющего "Проектного офиса" Евгения Голенцова" и судья Ольга Серебрякова от комментариев отказались. Следующее заседание суда состоите 3 июля.