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Суды Происшествия

Дело Реналя Мязитова ушло в суд

САМАРА. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская облпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-начальника УКС СО и экс-директора СОФЖИ Реналя Мязитова, сообщил в Twitter депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Дело уходит в суд. Не сомневаюсь в объективном и беспристрастном приговоре", - пишет парламентарий.

Напомним, бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве и двух эпизодах злоупотребления полномочиями. Силовики считают, что Мязитов, возглавляя СОФЖИ, санкционировал покупку по завышенной цене земельного участка, повторно оплатил снос военного городка и знал о махинациях с землей в Тольятти. Своей вины Мязитов не признает.

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