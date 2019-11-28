Дело Реналя Мязитова ушло в суд

Самарская облпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу экс-начальника УКС СО и экс-директора СОФЖИ Реналя Мязитова, сообщил в Twitter депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

"Дело уходит в суд. Не сомневаюсь в объективном и беспристрастном приговоре", - пишет парламентарий.

Напомним, бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве и двух эпизодах злоупотребления полномочиями. Силовики считают, что Мязитов, возглавляя СОФЖИ, санкционировал покупку по завышенной цене земельного участка, повторно оплатил снос военного городка и знал о махинациях с землей в Тольятти. Своей вины Мязитов не признает.