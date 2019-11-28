У Копылово трех рыбаков сняли с отколовшейся льдины

Спасатели отработали вызов по эвакуации рыбаков с ледового поля, сообщает директор МКУ "Центр гражданской защиты г.о. Тольятти" Андрей Дербенев.

Три человека оказались на большой льдине, которую оторвало от берега в районе паромной переправы полуострова Копылова.

Надо отметить, что ледовое поле еще на достигло безопасной толщины и составляет не более 3-5 см, однако это не останавливает рыбаков. Спасатели настоятельно рекомендуют любителям подледного лова воздержаться от выхода на лед и дождаться хороших морозов.