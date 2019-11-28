В Самаре экс-адвокату дали условный срок за мошенничество

Вступил в силу приговор Кировского районного суда Самары, вынесенный 42-летней Юлии Пожидаевой, признанной виновной в мошенничестве - ч. 2 ст. 159 УК РФ. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Ранее сотрудники ФСБ получили сведения о возможной причастности члена Самарской областной коллегии адвокатов Пожидаевой к мошенничеству.

Подозреваемую задержали с поличным при получении от жительницы Самарской области 200 тыс. руб., якобы предназначенных для дальнейшей передачи правоохранителям за содействие в возбуждении уголовного дела.

20 декабря 2018 г. в отношении Пожидаевой возбудили уголовное дело о посредничестве во взяточничестве — ст. 291.1 УК РФ.

Суд Кировского района признал женщину виновной и назначил полтора года лишения свободы условно.