По факту нападения на бывшего самарского адвоката возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело по факту нападения на экс-адвоката Людмилу Гилетину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в правоохранительных органах.

На женщину напали 27 ноября рядом с ее домом на пересечении улиц Галактионовской и Рабочей.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, информацию подтвердили и уточнили без указания фамилии, что уголовное дело по факту нападения на 59-летнюю жительницу Самары возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

"Сотрудники полиции устанавливают личности нападавшего", — пояснили в областной полиции.

Напомним, Людмила Гилетина получила тяжкие травмы: черепно-мозговую травму, ножевые ранения в межреберной области, ей плеснули кислотой в лицо. Женщина потеряла много крови, ночью ей провели сложную операции в больнице им. Пирогова. Ее состояние оценивают как тяжелое.