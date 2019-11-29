Матч "Крыльев" с "Уфой" рассудит Станислав Васильев

Матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между "Крыльями Советов" и "Уфой" рассудит бригада арбитров во главе со Станиславом Васильевым, сообщает пресс-служба РФС.

На поле ему помогут ассистенты из Москвы Андрей Болотенков и Илья Елеференко. Резервный судья - Артем Любимов; инспектор - Игорь Синер.

Ранее Васильев обслуживал две игры с участием "Крыльев Советов", в одно из которых самарцы проиграли, а во второй была ничья.

Напомним, что матч "Крыльев" с "Уфой" состоится в субботу, 30 ноября, в 15:00.