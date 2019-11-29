На форуме "РегионЭкоПром" предприятия призвали к активной работе с новой территориальной схемой по обращению с отходами

В пятницу, 29 ноября, в Тольятти прошел региональный семинар по вопросам промышленной экологии и правового регулирования отрасли природопользования "РегионЭкоПром". Мероприятие собрало на одной площадке ведущих специалистов-экологов региона, всего около ста человек. Ключевой темой семинара стало обсуждение реформы в сфере ТКО. Организаторами мероприятия выступила ГК "ЭкоВоз", которая много лет занимается вопросами обращения с отходами и сохранением экологии региона.

Основная цель форума — помочь экологам региональных предприятий эффективно использовать современную нормативно-методическую базу, избегая при этом частых проблем и ошибок. Круг вопросов, которые обсуждались на мероприятии, был широк. Так, например, 26 ноября текущего года Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области опубликовало проект о внесении изменений в территориальную схему обращения с отходами. До 10 декабря общественность и бизнес могут вносить свои замечания по этому документу. Об этом сообщил депутат Самарской губернской думы Денис Волков, выступая с приветственной речью. "Обратите внимание, занесена ли ваша контейнерная площадка в реестр, согласно терсхеме, — призвал народный избранник. — Это очень важно, потому что в следующем году могут быть внесены поправки в законодательство, и у всех предприятий будет возможность платить по фактически произведенным отходам, а не по нормативу. Но это будет возможно лишь при наличии у юрлица площадки, внесенной в реестр".

Также Денис Волков рассказал, что для обращения с отходами I и II класса опасности будет введен федеральный оператор "РосРАО". К работе он приступит по истечении года со дня утверждения соответствующей Федеральной схемы обращения с отходами. Выстраивается схема, согласно которой, предприятия будут работать с двумя регоператорами — одним по твердым коммунальным отходам, другим — по отходам I и II класса опасности. По всем же остальным отходам юридическое лицо может работать с любыми лицензированными компаниями, которые могут осуществлять деятельность по сбору, транспортировке, утилизации и захоронению этих отходов.

Елена Горланова, заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Самарской области, рассказала об изменениях требований к установлению санитарно-защитных зон. Так, предприятия I и II класса опасности обязаны выполнить работы по оценке риска для здоровья населения и согласовать проект СЗЗ в федеральных органах Роспотребнадзора. Предприятия же III класса опасности должны согласовывать это на региональном уровне. На данный момент организаций, которые установили санитарно-защитные зоны, очень мало. Но они должны быть у всех. Особое внимание Елена Васильевна уделила ответственности за неисполнение санитарных правил, чем вызвала большое количество вопросов у участников форума.

В ходе семинара с ведущими экологами "ЭкоВоза" обсуждались изменения в федеральном законодательстве. Формат мероприятия позволил не только изложить большую их часть, но и подробно разобрать конкретные примеры, обсудив методы решения возникающих проблем.