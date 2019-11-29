Стартовало голосование фестиваля "Театральное Приволжье"

В пятницу, 29 ноября, в 14:00, началось голосование за лучшие школьные и студенческие постановки проекта "Театральное Приволжье".

Театральный фестиваль-конкурс проходит в ПФО впервые, проводится под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. В Самарской области конкурс получил личную поддержку главы региона Дмитрия Азарова.

Финалистами конкурса стали студенты-актеры СГИК с постановкой "Аленький цветочек" и учащиеся Детской школы искусств № 6 образцовой эстрадной студии "Дорога добра" со спектаклем "Тайна серого замка, или каникулы с привидениями".

В день старта голосования в концертном молодежном комплексе "Дирижабль" организовали праздник., а также прошла встреча с актером театра "Грань" Василием Яровым, который перед и после показа фильма о своем театре ответил на вопросы зала.

В течение суток все желающие смогут проголосовать за лучшую театральную постановку ПФО, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 350-35-43 и набрав порядковый номер лучшей постановки. Один номер — один голос за студенческий и один голос за школьный спектакли. Учитывается голос, отданный при первом звонке. Проголосовать можно за любую постановку, кроме спектакля своего региона.

У каждого спектакля есть порядковый номер: от 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных; самарские спектакли идут под номерами 12 и 26. Голосование продлится сутки и закончится 30 ноября, в 14:00. Имена победителей станут известны во время онлайн-трансляции на официальном сайте фестиваля театральноеприволжье.рф.

По результатам конкурса определят и победителей в номинациях "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса".