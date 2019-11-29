В Самарской области стали максимально доступны кредиты для бизнеса

В этом году Самарская область уже достигла определенных нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" целевых значений по численности занятых в малом и среднем бизнесе. По данным единого реестра CМСП, в 2019 году этот показатель уже достиг 450 тысяч. И сегодня область является лидером по численности занятых в малом и среднем предпринимательстве среди всех регионов Приволжского федерального округа.

В частности, для обеспечения доступа малых и средних предприятий к кредитным ресурсам в Самарской области работает Гарантийный фонд, который не только выдает бизнесу займы на выгодных условиях, но и предоставляет поручительства при получении банковских кредитов, заключении лизинговых договоров.

В гарантийном фонде могут получить микрозаймы как начинающие предприниматели, так и владельцы бизнеса, которым нужны дополнительные средства на развитие. Минимальная сумма займа для начинающего предпринимателя — всего 200 тысяч рублей. Микрозайм дается под 3,5 процента годовых. Такие выгодные условия фонд предлагает для тех компаний, которые планируют реализовывать приоритетные проекты на территории моногородов: Тольятти, Чапаевск, Новокуйбышевск. К примеру, такая процентная ставка будет предоставлена, если заемщик является резидентом промпарка, технопарка, бизнес-инкубатора, либо если он ведет экспортную деятельность. Также льготное кредитование доступно предпринимателям старше 45 лет, женщинам-бизнесменам, фермерам, компаниям, реализующим социальные проекты, а также проекты в сфере туризма, экологии и спорта.

Похожие условия действуют для предпринимателей, который хотят получить заем в Гарантийном фонде на развитие бизнеса. Максимальная сумма кредита в этом случае будет составлять 5 миллионов рублей. Более того, на развитие существующего проекта предприниматели могут получить микрозайм в размере не более 300 тысяч рублей по максимально низкой ставке — всего один процент годовых. Кроме того, фонд выдает займы микрофинансовым организациям при условии минимальной суммы кредита 3 миллиона рублей под 6,5 процентов годовых не более, чем на три года.

В то же время в Самарской области бизнесу доступны меры господдержки Фонда развития моногородов. Так, фонд софинансирует до 95 процентов затрат на строительство или реконструкцию объектов инфраструктуры в моногородах. А также предоставляет льготные займы от 5 миллионов до миллиарда рублей под 0-5 процентов годовых. Также у фонда есть "точечная" поддержка для, например, предприятий, работающих в автопроме — это 90-процентные субсидии на затраты по закупкам комплектующих либо по платежам за энергоресурсы, компенсация лизинговых трат для сельзхозпроизводителей и другие меры помощи бизнесу.

Фонд развития промышленности, в свою очередь, предоставляет массу других мер поддержки бизнеса. Например, для проектов, направленных на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции гражданского назначения действует льготная программа "Совместные займы". Так, для проектов развития с банковской гарантией можно взять от 20 до ста миллионов рублей кредита под 3 процента годовых. А на комплектующие изделия, которые выпускаются для роста уровня локализации российского производства, фонд предоставляет займы по 20-100 миллионов рублей под один процент годовых в первые три года и под 5 процентов в оставшийся срок.

Кроме того, для финансирования лизинговых проектов, направленных на технологическое перевооружение производств, фонд развития промышленности дает займы от 5 до полумиллиарда рублей под 1 процент годовых. При этом размер займа фонда может составлять от 10 до 90 процентов аванса по договору лизинга, но не более 27 процентов от общей стоимости оборудования.

Корпорация МСП также предоставляет льготный лизинг оборудования для малого и среднего бизнеса под 6 процентов для российского оборудования, 8 процентов — для иностранного. Кроме того, корпорация осуществляет информационную и маркетинговую поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства: предоставляет сервисы информационной и маркетинговой поддержки через единый личный кабинет на Портале Бизнес-навигатора МСП, обеспечивая таким образом открытое и эффективное взаимодействие бизнеса с крупнейшими заказчиками, проверку контрагентов и их поиск.

В свою очередь, малые и средние предприятия, занимающиеся разработкой и внедрением инновационных технологий, могут получать в Самарской области финансовую поддержку от регионального Венчурного фонда, созданного при поддержке областного министерства экономического развития и инвестиций. Самарская область сегодня — один из регионов-лидеров венчурного инвестирования. Региональный фонд входит в десятку самых активных фондов страны. Объем фонда — 100 миллионов рублей. Именно столько средств он вложит в стартапы компаний до 2024 года.

На первом этапе фонд вкладывает в проект до двух миллионов рублей. Если стартап покажет кратный рост за три-четыре месяца, то сумма инвестиций может вырасти до 20 миллионов рублей. На сегодня фонд одобрил инвестиций на 30 миллионов рублей. При этом венчурный фонд инвестирует не только в самарские инновационные проекты, но и в стартапы других регионов и даже стран. Правда для того чтобы получить эту поддержку, инорегиональные компании должны зарегистрировать свой бизнес на территории Самарской области. Кроме того, венчурный фонд привлекает частный капитал для совместного инвестирования и помогает стартапу привлечь следующего инвестора с помощью своих партнеров и бизнес-ангелов.

Любой представитель бизнеса, готовый развиваться в Самарской области может получить исчерпывающую поддержку по принципу "одного окна". В регионе с бизнесом работает Агентство по привлечению инвестиций, которое в том числе информирует предпринимателей о финансовой господдержке.