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Театр Культура

Спектакль студентов СГИК занял третье место на "Театральном Приволжье"

САМАРА. 30 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский спектакль "Аленький цветочек" студентов СГИК занял третье место на фестивале "Театральное Приволжье".

Фото: Юлия Рубцова

Второе место досталось Удмуртии, в первое место среди студенческих постановок заняла Чувашия со спектаклем "Мой дедушка был вишней".

Голосование регионов ПФО началось 29 ноября и длилось сутки. 30 ноября подвели итоги. Самарский спектакль набрал 70 баллов.

Победителей наградят 16 декабря в Нижнем Новгороде.

Конкурс-театральный фестиваль реализуется под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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