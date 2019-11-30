Спектакль студентов СГИК занял третье место на "Театральном Приволжье"

Самарский спектакль "Аленький цветочек" студентов СГИК занял третье место на фестивале "Театральное Приволжье".
Второе место досталось Удмуртии, в первое место среди студенческих постановок заняла Чувашия со спектаклем "Мой дедушка был вишней".
Голосование регионов ПФО началось 29 ноября и длилось сутки. 30 ноября подвели итоги. Самарский спектакль набрал 70 баллов.
Победителей наградят 16 декабря в Нижнем Новгороде.
Конкурс-театральный фестиваль реализуется под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.