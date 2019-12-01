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Преступления Происшествия

У Зеленовки задержали иностранца с поддельными водительскими правами

ТОЛЬЯТТИ. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе полицейские задержали 41-летнего гражданина соседней республики с поддельными документами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На посту ДПС у с. Зеленовка правоохранители остановили BMW X3. Автомобилист предъявил водительское удостоверение, которое вызвало подозрения у сотрудников Госавтоинспекции. Экспертиза показала, что документ не соответствовал необходимым требованиям.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").

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