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Театр Культура

Парк "Россия — моя история" приглашает на встречу с актерами "СамАрта" Алексеем Меженным и Мариной Щетининой

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Историческом парке "Россия — моя история" (Самара, ул. Красноармейская, 131, ТК "ГудОк", 3 этаж) 6 декабря, в 13:00, пройдет творческая встреча с актерами "СамАрта" Алексеем Меженным и Мариной Щетининой (6+).

В Год театра Самарский ТЮЗ "СамАрт" и исторический парк "Россия — моя история" проводят проект "Театральная пятница". Раз в месяц организаторы проводят творческие встречи с артистами и режиссерами театра. Одна из таких встреч будет назваться "СамАрт 2020".

Заслуженный артист Самарской области Алексей Меженный и актриса Марина Щетинина расскажут, как СамАрт встретит Новый год, какие премьеры ждут зрителей в 2020 г., как театр готовится к 90-летию.

За лучший вопрос посетители получат пригласительные в Самарский ТЮЗ.

Вход свободный.

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