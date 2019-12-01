Парк "Россия — моя история" приглашает на встречу с актерами "СамАрта" Алексеем Меженным и Мариной Щетининой

В Историческом парке "Россия — моя история" (Самара, ул. Красноармейская, 131, ТК "ГудОк", 3 этаж) 6 декабря, в 13:00, пройдет творческая встреча с актерами "СамАрта" Алексеем Меженным и Мариной Щетининой (6+).

В Год театра Самарский ТЮЗ "СамАрт" и исторический парк "Россия — моя история" проводят проект "Театральная пятница". Раз в месяц организаторы проводят творческие встречи с артистами и режиссерами театра. Одна из таких встреч будет назваться "СамАрт 2020".

Заслуженный артист Самарской области Алексей Меженный и актриса Марина Щетинина расскажут, как СамАрт встретит Новый год, какие премьеры ждут зрителей в 2020 г., как театр готовится к 90-летию.

За лучший вопрос посетители получат пригласительные в Самарский ТЮЗ.

Вход свободный.