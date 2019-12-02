В Самарской области под лед провалились два рыбака, одного спасти не удалось

В воскресенье, 1 декабря, в 8:30 дежурная смена спасателей техногенного отряда выехала в поселок Рубежный, где на озере Щучье под лед провалился пожилой рыбак, об этом сообщили в ПСС по Самарской области.

По данным ведомства, очевидцы случившегося сразу вытащили мужчину из проруби, вызвали спасателей и "скорую помощь" и начали транспортировать пострадавшего со льда на берег. Мужчина был уже без сознания. К моменту прибытия экстренных служб пострадавших скончался. Врачи "скорой помощи" констатировали смерть.

И в этот же день, 1 декабря, напротив пос. Кресты на реке Сухая Самарка провалился под лед 64-летний рыбак, который провел в ледяной воде около 30 минут, пока его не обнаружил местный егерь.

Мужчину вытащили из воды и привели в теплую землянку на одном из ближайших островов. Пострадавший был в критическом состоянии. Егерь принял решение вызвать спасателей Поисково-спасательного отряда города Новокуйбышевск, чтобы эвакуировать пострадавшего на спасательную станцию и передать врачам скорой медицинской помощи.

В 17:35 спасатели были направлены к месту на судне на воздушной подушке. В это время очевидцы прикладывали все усилия, чтобы отогреть замерзшего рыбака.

В 21:25 спасатели поисково-спасательного отряда города Новокуйбышевск доставили пострадавшего на спасательную станцию и передали сотрудникам СМП для дальнейшей госпитализации в городскую больницу.

Спасатели напоминают, что выход на еще неокрепший лед опасен для жизни.