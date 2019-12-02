Купить все к Новому году и не прогадать поможет грамотное использование платежных карт

Постепенно количество пользователей пакетов банковских услуг, а, следовательно, и платежных карт, увеличивается. Традиционно всплеск активности приходится на осенне-зимний период. Ноябрь и декабрь — пора трат для многих в связи с подготовкой к новогодним праздникам. Рассмотрим, как извлечь выгоду из банковских предложений.

Способ первый: вы оформили кредитную карту. Известно, что процент по кредитной карте немногим больше, чем, например, при оформлении потребительского кредита. Тем не менее опытные клиенты банков это знают, при разумном использовании карты дело не дойдет до выплаты процентов. Например, у кредитной карты Росбанка #120подНОЛЬ беспроцентный период, то есть время, в течение которого проценты за пользование средствами с карты не начисляются, может достигать 120 дней, а это практически 4 месяца. Четыре раза за этот период вы получаете зарплату. Другими словами, если планировать свои траты и погашать задолженность в течение льготного периода, то карта станет удобным запасным кошельком.

Способ второй — возвращать деньги за покупки с помощью карт с кэшбэком. Гуру знают, что, разобравшись в правилах, можно вернуть приличную сумму. Кэшбэк — это не уловка, это часть комиссионного дохода банка, которым он готов поделиться с лояльным клиентом. Как правило, размер кэшбэка может колебаться от 1 до 10 процентов от суммы потраченных по карте средств. В интернет-банке можно контролировать размер накопленных бонусов. Кроме того, помимо кэшбэка можно также получать travel-бонусы за покупки. Так, карта Росбанка #МожноВСЁ дает возможность самостоятельно переключаться с одной системы вознаграждения на другую. При этом менять карту не требуется. Например, уже сейчас, понимая, что летом будет отпуск, можно с помощью карты начать копить на билеты. Для этого опытные клиенты подключают travel-бонусы и активно пользуются картой. За каждые 100 рублей, потраченных по карте, начисляется от одного до пяти бонусов, и в итоге за полгода можно заработать десять с половиной тысяч бонусов — ими можно полностью или частично оплатить билеты на самолет или забронировать отель.

А если вы, к примеру, понимаете, что при подготовке к Новому году вам предстоят траты на определенный тип товаров или вы планируете большую покупку — мебель в новую квартиру, холодильник или стройматериалы для ремонта, то стоит выбрать кэшбэк и нужную вам категорию для начисления повышенного кэшбэка. Тогда часть стоимости покупки (а если это крупная покупка — то и кэшбэк будет ощутим) вернется на карту рублями. Переключаться между режимами можно раз в месяц.

Способ третий — использовать дополнительные преимущества оформленной карты. Пакеты услуг, которые предоставляются клиенту банками вместе с картой, часто включают в себя удобные опции. Например, владельцы карт #МожноВСЁ могут получать до 10% на остаток по счету. Проценты начисляются на дифференцированный остаток с применением к каждому диапазону суммы соответствующей ему процентной ставки: 3% годовых — на сумму остатка от 0 до 100 тысяч рублей, 5% годовых — на сумму остатка от 100 до 250 тысяч рублей, 10% годовых — на сумму остатка от 250 до 350 тысяч рублей, 5% годовых — на сумму остатка от 350 тысяч рублей. Выплата процентов ежемесячно. Условия доступны для пакетов, оформленных с 1 октября по 31 декабря 2019 года включительно.

Способ четвертый — отслеживать акции и специальные предложения, которые проводятся банками, чтобы расширить круг клиентов или поощрить постоянных, тогда, по сути не прикладывая усилий, можно получить полезный подарок. К слову, сейчас Росбанк приглашает на обслуживание новых клиентов и предлагает приобретать все к Новому году, используя популярные карты — дебетовую с повышенным кэшбэком #МожноВСЁ или кредитную карту с продолжительным беспроцентным периодом #120подНОЛЬ. Жители Самары, Тольятти и Сызрани, которые оформили одну из карт в период с 13 ноября по 13 декабря, активировав ее не позднее 18 декабря, могут выиграть 10 000 рублей на подарки к празднику. Победителей определит генератор случайных чисел. Выдача призов пройдет с 20 по 27 декабря. Задать все интересующие вопросы по спецпредложению можно в любом отделении Росбанка в Самарской области.

Подробности о специальном предложении читайте по ссылке.