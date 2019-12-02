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Преступления Происшествия

Жительницу Шигонского района заподозрили в мошенничестве с субсидиями

ШИГОНЫ. 2 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Шигонском районе возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы. Ее подозревают в мошенничестве с соцвыплатами (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура района.

По версии следствия, для участия в целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и до 2020 года" она фиктивно зарегистрировалась на территории Шигонского района и заключила трудовой договор с главой местного КФХ, хотя имела другое основное место работы. В итоге женщина получила субсидию, на которую приобрела жилое помещение за 700 тыс. рублей.

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