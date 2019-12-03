Появились даты премьер в театре-студии "Грань"

Театр-студия "Грань" покажет перед Новым годом и на праздниках сразу два новых спектакля.

29 и 30 декабря в театре пройдет премьера спектакля "В сапоге у бабки играл фокстрот" по пьесе современного финского драматурга Сиркку Пелтолы. Над историей о семейных отношениях работает Денис Бокурадзе, сценографом спектакля стал лауреат "Золотой Маски" в номинации "Работа художника в театре кукол" Виктор Никоненко, художником по костюмам — Илария Никоненко.

С 8 по 12 января "Грань" покажет еще одну премьеру — "Рождество. Начало пути". Спектакль в жанре "истории для крыльев за спиной" ставит Денис Бокурадзе, авторами инсценировки обозначены Денис Бокурадзе, Александр Игнашов, Елена Прокопенко и Алиса Якиманская. Художник по костюмам и хореограф премьеры — Урсула Берг, обладатель Гран-при Поволжских сезонов Александра Васильева с коллекцией "Вязаное Рождество".