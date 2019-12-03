Премьера "Трехгрошовой оперы" в "СамАрте" состоится 11 декабря

В Самаре 11 декабря, в 18:00, на Новой сцене театра "СамАрт" (Самара, ул. Льва Толстого, 109, вход с ул. Бр. Коростелевых) состоится премьера спектакля "Трехгрошовая опера" (18+).

Пьесу Брехта ставит немецкий режиссер Доминик Бюттнер. Работа над постановкой в "СамАрте" идет уже два года. В 2017 г. Доминик Бюттнер вместе с еркуссионистом Марианом "Марио" Калдарару и музыкальным руководителем "СамАрта" Василием Тонковидовым сочинил эскиз по пьесе Бертольта Брехта.

Эпиграф спектакля — фраза из Брехта "Сначала хлеб, а нравственность потом".

В постановке занята практически вся труппа. Семью Пичемов сыграют заслуженная артистка РФ, народная артистка Самарской области Ольга Агапова, артисты Игорь Рудаков и Мария Феофанова. В роли Мэкки Ножа выступят заслуженный артист Самарской области, худрук "СамАрта" Павел Маркелов и актер Ярослав Тимофеев. Художник "Трехгрошовой оперы" — соавтор Бюттнера по спектаклю, выпущенному в Чехов-центре Сахалина, Арсений Радьков. Музыку в "Трехгрошовой опере" исполняет оркестр из 12 музыкантов под управлением Василия Тонковидова. Продюсеры постановки — Эвелина Киллинг-Бирюкова (Дортмунд, Германия) и Олег Кленин (Москва). Спектакль создавался при поддержке Немецкого культурного центра им. Гете в Москве.

Премьерные показы: 11, 12, 15 декабря, в 18:00; 14 декабря, в 15:00.