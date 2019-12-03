Телеканал "Губерния" начал вещание в первом цифровом мультиплексе

С 29 ноября "Самарское губернское телевидение" (телеканал "Губерния") начало трансляцию программ на телеканале Общественное телевидение России (ОТР). Ежедневно в формате региональных "врезок" программы "Губернии" выходят в эфир Общественного телевидения России с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.

Программы "Губернии" стали доступны еще более широкому кругу зрителей. При этом канал по-прежнему можно смотреть во всех кабельных сетях на 21-й кнопке: передачи на самые разные темы, актуальные новости и прямые трансляции.

В формате "врезок" транслировать новостные и информационно-аналитические программы на 9-й кнопке первого цифрового мультиплекса в регионах получили право телеканалы, победившие в федеральном конкурсе на "21 кнопку". Он состоялся в 2017 году в Москве.

В Самарской области общедоступным региональным телеканалом стало "Самарское губернское телевидение" (телеканал "Губерния"), которое ведет свое круглосуточное вещание во всех кабельных сетях на территории региона, остается доступным в аналоге и всегда присутствует в Интернет-вещании. Сейчас программы "Губернии" можно смотреть и в эфире федерального канала ОТР.