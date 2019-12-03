16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре откроется центр мобильности волонтеров ПФО Телеканал "Губерния" начал вещание в первом цифровом мультиплексе На перекрестке улиц Стара-Загора и Ташкентской заработали светофоры Отрадненская больница годами проводила диспансеризацию "мертвых душ" В Самаре может появиться аллея Маршалов Победы

Общество

Телеканал "Губерния" начал вещание в первом цифровом мультиплексе

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 29 ноября "Самарское губернское телевидение" (телеканал "Губерния") начало трансляцию программ на телеканале Общественное телевидение России (ОТР). Ежедневно в формате региональных "врезок" программы "Губернии" выходят в эфир Общественного телевидения России с 6:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00.

Программы "Губернии" стали доступны еще более широкому кругу зрителей. При этом канал по-прежнему можно смотреть во всех кабельных сетях на 21-й кнопке: передачи на самые разные темы, актуальные новости и прямые трансляции.

В формате "врезок" транслировать новостные и информационно-аналитические программы на 9-й кнопке первого цифрового мультиплекса в регионах получили право телеканалы, победившие в федеральном конкурсе на "21 кнопку". Он состоялся в 2017 году в Москве.

В Самарской области общедоступным региональным телеканалом стало "Самарское губернское телевидение" (телеканал "Губерния"), которое ведет свое круглосуточное вещание во всех кабельных сетях на территории региона, остается доступным в аналоге и всегда присутствует в Интернет-вещании. Сейчас программы "Губернии" можно смотреть и в эфире федерального канала ОТР.

Телерадиокомпания "Губерния" является крупным областным холдингом СМИ, включающим в себя телеканал, радио, сайт и современный пресс-центр. Среди региональных телеканалов, по данным опроса ВЦИОМ, "Губерния" входит в тройку по узнаваемости и доверию у зрителей. С началом вещания программ на Общественном телевидении России аудитория канала станет шире - это значит, что еще больше жителей Самарской области смогут получать оперативные новости о жизни губернии, смотреть познавательные, культурные, спортивные программы, активно участвуя в жизни региона.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития

Студия инклюзивного творчества объединяет несколько десятков детей с особенностями развития

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре в девятый раз прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5