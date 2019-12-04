Две самарские работы Айвазовского участвуют в крупной выставке в Саратове

Две картины Ивана Айвазовского из фондов Самарского художественного музея участвуют в большой выставке "Морской бой. Боголюбов и Айвазовский" в Саратовском художественном музее.

Для выставки самарский музей предоставил работы Айвазовского "Десант Н. Н. Раевского у Субаши" и "Утро в Гурзуфе".

В проекте участвуют шесть ведущих российских музеев, они предоставили более 70 работ двух живописцев. Экспозиция сформирована в основном на базе коллекций Радищевского музея и Феодосийской картинной галереи — музеев, основанных Алексеем Боголюбовым и Иваном Айвазовским. В проекте также участвуют Государственный Русский музей, Музей-заповедник "Царское Село", Центральный военно-морской музей (Санкт-Петербург) и частные коллекционеры. Всего на выставке представлено более 100 экспонатов — произведения живописи и графики, среди которых батальные полотна, посвященные победам в русско-шведских и русско-турецких войнах XVIII–XIX вв. и морские пейзажи, фотографии и архивные материалы, модели кораблей, мореходные приборы.

Впервые выставлено полотно Айвазовского "Вид Константинополя" (собрание Радищевского музея), восстановленное реставраторами специально для этого проекта. Масштабная батальная картина Боголюбова "Сражение русского галерного флота с корабельным шведским флотом в 1714 г. у мыса Гангут" (собрание Центрального военно-морского музея Санкт-Петербурга) впервые покинуло фонды музея.