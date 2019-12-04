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В декабре 2019 года изменился график рабочих суббот в налоговых инспекциях

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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УФНС России по Самарской области напоминает жителям региона и представителям бизнеса-сообщества об изменении графика рабочих суббот в налоговых инспекциях в декабре 2019 года.

Фото: pixabay.com

В связи с проведением технологических работ прием и обслуживание налогоплательщиков будет осуществляться в 1 и 3-ю субботу месяца, т.е. 7 и 21 декабря.

Между тем спланировать посещение налоговой инспекции и минимизировать временные затраты поможет электронный сервис на сайте ФНС России "Онлайн запись на прием в инспекцию".

Записаться в режиме онлайн можно с компьютера или мобильного устройства, выбрав время и дату посещения в ближайшие две недели. Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физическим лицам.

Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной налоговой инспекции при наличии свободных интервалов времени для записи. В случае опоздания более, чем на 10 минут, налогоплательщик утрачивает право на приоритетное обслуживание и обслуживается в порядке общей очереди.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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