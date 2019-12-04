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Самарцы высказались против застройки высотками территории у ЦУМа "Самара"

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Три компании, планировавшие застройку территории в границах улиц Вилоновской, Агибалова и Спортивной в районе ЦУМа "Самара" не прошли публичные слушания. Соответствующее заключение опубликовано на сайте мэрии города.

ООО "ДЛН", ООО "Аврора" и ООО "Нева" просили сменить зонирование четырех земельных участков перед перед фасадом ЦУМа, где сейчас находятся торговые объекты и пригородный автовокзал с Ц-1 (общественно-деловая зона в границах исторической части города) и Ц-4т (общественно-деловая зона для размещения объектов общественно — транспортного назначения) на зону Ц-2 (общественно-деловая зона городского значения). Конечной целью заявителей является строительство на данной территории общей площадью 2454 кв. м высотных домов, торговых и развлекательных объектов.

Пришедшие граждане высказались против любой застройки на указанных площадках из-за уже существующей нагрузки на сети и нарушение санитарных норм. Они предпочли бы видеть на этой территории арт-объекты и благоустроенное общественное пространство или детский сад. Также самарцы высказались по поводу освоения территории бывшего стадиона "Буревестник". Там они предложили построить школу и посадить деревья.

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