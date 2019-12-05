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Театр Культура

В театре "Самарская площадь" представят премьеру по пьесе Бертольда Брехта

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В театре "Самарская площадь" 21 и 22 декабря состоится премьера спектакля "Кавказский меловой круг" (12+) по пьесе Бертольда Брехта.

Постановкой спектакля занимается худрук театра Евгений Дробышев, за сценографию отвечает Николай Слободяник из Санкт-Петербурга. Музыку к "Кавказскому меловому кругу" подберут их произведений Гия Канчели, Курта Вайля и Йохана Йоханссона. Костюмы к спектаклю готовит Марина Евдоченкова.

Евгений Дробышев в превью к спектаклю рассказывает, что постановка "Кавказского мелового круга" — это совершенно новый для режиссера опыт, основанный на желании попробовать другую драматургию.

"В "Кавказском меловом круге" нашего зрителя ждет другой театр. — уверен Евгений Дробышев. — Пьеса Брехта очень театральна и притчева. Привычной "четвертой стены" не будет, артисты будут обращаться к залу напрямую. В чем-то это будет едва ли не балаганный, площадной театр!"

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