Геннадий Котельников: "Мы приняли очень важный для области документ"

В среду, 4 декабря, Самарская губернская дума во втором, окончательном, чтении приняла закон об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Принятие закона прокомментировал председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

"Была проделана колоссальная работа над бюджетом. В формировании поправок участвовали руководители всех фракций и министры областного правительства", — отметил спикер.

Геннадий Котельников также подчеркнул в своем комментарии, что предложения депутатов "были конкретизированы и касаются наиболее чувствительных для граждан вопросов — строительства поликлиник, ремонта школ, поддержки льготных категорий".

"Мы приняли очень важный для области документ и сделали это конструктивно", — заявил спикер.

Отметим, что главный финансовый документ губернии сверстан бездефицитным. Его доходы равняются расходам и составляют 184,8 млрд рублей.