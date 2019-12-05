Самарская область оказалась в лидерах по строительству жилья с использованием эскроу-счетов

Самарская область вошла в число лидеров среди регионов России, по использованию эскроу-счетов при строительстве жилья, сообщает banki.ru со ссылкой на обзор "ДОМ.РФ".

По данным исследования, таких проектов в губернии 33,3%. Больше лишь в Челябинской области (52,9%) и в Ставропольском крае (41,9%).

Всего же, по данным на 1 декабря, в России строится 113,1 млн кв. м жилья по проектам долевого строительства (11,2 тыс. многоквартирных домов). Из этой массы лишь 21,5% (24,3 млн кв. м, или 2,4 тыс. домов) реализуется с привлечением средств дольщиков на эскроу-счета и использованием проектного финансирования.

При этом в отчете "ДОМ.РФ" отмечается, что зависимости между уровнем проникновения счетов эскроу и численностью населения города нет. В городах-миллионниках, крупных, средних и малых городах уровень сопоставим и составляет 20—23%.

Также не выявлено зависимости между доступностью проектного финансирования и размером застройщика, говорится в докладе. Для крупных, средних и малых застройщиков уровень проникновения составляет 21—25%. Исключение составляют системообразующие застройщики, которые могли не переходить на эскроу-счета с 1 июля, если успели построить хотя бы 6% объекта.