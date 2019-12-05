Руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе, депутат Александр Живайкин дал комментарий по поводу принятия парламентариями в среду, 4 декабря, во втором, окончательном, чтении закона об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

"Хотел бы поблагодарить губернатора за то, что большинство наших поправок от фракции "Единой России" были поддержаны. На 2020 год эта сумма составляет свыше 1 млрд рублей. Область получит капитальный ремонт и строительство дорог, общеобразовательных учреждений, поликлиник, жилье для детей-сирот и многое другое", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что внесенные фракцией поправки были одобрены комитетом, правительством региона и лично губернатором.

"Как отметил Дмитрий Игоревич Азаров, именно командная работа помогает ему привлекать в область такие серьезные средства. И мы его поддержим", - уверен Александр Живайкин. - Это действительно народный бюджет, направленный на развитие и решение задач, поставленных президентом страны".

Напомним, главный финансовый документ губернии сверстан бездефицитным. Его доходы равняются расходам и составляют 184,8 млрд рублей.