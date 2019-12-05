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Законотворчество Власть и политика

Михаил Матвеев: Областному правительству удалось в этом году привлечь беспрецедентные средства

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В среду, 4 декабря, Самарская губернская дума во втором, окончательном, чтении приняла закон об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Комментарий по поводу принятия бюджета дал и член фракции КПРФ Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

Он, в частности, заявил, что впечатлен выступлением губернатора на заседании думы при рассмотрении закона о бюджете.

"Все-таки чувствуется, когда губернатор - самарец. Он и чувствует по-самарски, и думает по-самарски, наконец-то мы дожили до этих времен", - отметил депутат.

Он также подчеркнул, что правительству Самарской области удалось в этом году привлечь беспрецедентные средства, что значительно поможет региону.

"Разумеется, когда федеральный центр дает средства в регион, у областного правительства и у губернской думы появляется возможность собственные средства перераспределять на другие направления", - считает Михаил Матвеев.

Главный финансовый документ губернии сверстан бездефицитным. Его доходы равняются расходам и составляют 184,8 млрд рублей.

Какое событие, прошедшее в Самаре в 2019 году, вы считаете главным?

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