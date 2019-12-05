На фестивале Terra Incognita Валерий Бондаренко получил "Маску"

На VII Международном театральном фестивале Terra Incognita, прошедшем в Санкт-Петербурге с 20 ноября по 3 декабря, Самару представляли — Театр драмы им. М.Горького с эскизом спектакля "Медея" и культуролог, киновед и лектор Валерий Бондаренко.

Художественный руководитель самарского Театра драмы Валерий Гришко рассказал, что эскиз нового спектакля Миши Лебедева "Медея" по пьесе Жака Ануя, основанной на трагедии Еврипида, публика и жюри восприняли очень хорошо. Жюри отметили смелое решение режиссера сделать постановку в формате пластического спектакля. К работе над хореографией в "Медее" был привлечен Павел Самохвалов. На фестивале также похвалили отличную работу актеров самарского театра.

Из превью к петербургскому эскизу "Медеи": "Спектакль в постановке Миши Лебедева — это синтез драмы и пластики, бытовой коллизии и трагического разрешения конфликта".

Премьера "Медеи" в Самаре планируется ближе к концу февраля 2020 года. В Санкт-Петербурге на фестивале был показан только эскиз. Как отметил Валерий Гришко — постановочной группе и актерам необходимо еще поработать над эскизом, чтобы превратить его в полноценный спектакль.

Культуролог Валерий Бондаренко на Санкт-Петербургском фестивале представил лекцию, посвященную поэту и прозаику русского зарубежья Борису Поплавскому. По словам Валерия Гришко, все, кто присутствовал на лекции были восхищены лекторским мастерством Валерия Бондаренко, и заинтересовались темой, которую он представлял. За свое выступление Валерий Бондаренко был удостоен главной награды фестиваля — "Маски".

Помимо Валерия Бондаренко в этом году "Маски" получили — поэт и писатель Даниэль Клугер и специалист по Шекспиру Андрей Громов.

Лекции Валерия Бондаренко, посвященные личностям Серебряного века, в Самаре можно послушать в рамках его проекта "Мастерская Валерия Бондаренко. Серебряный век: поиск утраченной целостности". Ближайшее выступление состоится 11 декабря в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской (ул. Маяковского, 19) — оно будет посвящено теме "Федор Сологуб. Инспектор и декадент" (16+). Начало мероприятия в 18:30, оно проходит в открытой форме и бесплатно.

10 декабря в арт-баре "По Фрейду" в 19:00 можно будет послушать лекцию Валерия Бондаренко по теме "Есенин. Высоцкий. Может ли гений раздавить человека?" (18+) Билеты на эту лекцию можно приобрести перед ее началом.

Продолжается и серия его мастер-классов по ораторскому мастерству — для начинающих (с 7 декабря) и для опытных (ближайшая встреча 9 декабря)

Вручать награду VII Международного театрального фестиваля Terra Incognita Валерию Бондаренко будут 17 декабря на сцене самарского Театра драмы после спектакля "Вот так и живем", где в большинстве ролей задействованы его ученики.