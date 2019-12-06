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ЖКХ и благоустройство Общество

Из-за повреждения теплосети на ул. Печорской самарцам подается тепло по резервной схеме

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 6 декабря, было выявлено повреждение на участке теплосети диаметром 500 мм по ул. Печерской в районе ул. И.Булкина.

Поврежденный трубопровод был оперативно выведен из работы, место дефекта локализовано и огорожено защитными конструкциями.

В настоящее время идет подготовка к проведению земляных работ. Совместно с жилищными организациями "ПТС" организует подачу отопления по резервной схеме. В планах теплоэнергетиков завершить основные работы по устранению повреждения до конца сегодняшнего дня.

 

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