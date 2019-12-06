Из-за повреждения теплосети на ул. Печорской самарцам подается тепло по резервной схеме

В пятницу, 6 декабря, было выявлено повреждение на участке теплосети диаметром 500 мм по ул. Печерской в районе ул. И.Булкина.

Поврежденный трубопровод был оперативно выведен из работы, место дефекта локализовано и огорожено защитными конструкциями.

В настоящее время идет подготовка к проведению земляных работ. Совместно с жилищными организациями "ПТС" организует подачу отопления по резервной схеме. В планах теплоэнергетиков завершить основные работы по устранению повреждения до конца сегодняшнего дня.