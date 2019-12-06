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Банк "Открытие" запустил робота для работы с малым и средним бизнесом

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Открытие" запустил первого в банке робота по имени Анфиса. Она занимается обработкой заявок на выпуск бизнес-карт МСБ.

Робота тестировали с сентября, и, успешно пройдя все тестовые испытания, Анфиса официально приступила к работе. Она работает в трех системах — ЦФТ, 3-Card, Sugar CRM — и выполняет рутинные действия сотрудников бэк-офиса: заходит в информационные системы и заполняет поля для выпуска бизнес-карт. Но делает это в разы быстрее, что позволяет сократить время на обработку заявок и уменьшить трудозатраты.

Результаты Анфисы по итогам пилота:

— время на обработку одной заявки на выпуск именной карты сократилось в 3,5 раза;

— время на обработку одной заявки на выпуск моментальной карты сократилось в 2,5 раза;

"Робот RPA (Robotic process automation) — это многообещающая технология с большим потенциалом, которая уже сегодня позволяет пользователям, не обладающим знаниями IT, настраивать компьютерное программное обеспечение или "робота" для эмуляции действий человека в системах. Роботизация рутинных, повседневных задач позволит не ждать недели, месяцы долгих интеграций, а в кратчайшие сроки сократить операционные затраты, увеличить скорость и качество клиентского сервиса.

Одно из ключевых преимуществ программного робота RPA, это безошибочное решение задач в формате 24/7", — прокомментировал руководитель проекта отдела развития технологий и автоматизации процессов блока МСБ банка "Открытие" Егор Молодчин.

По словам руководителя направления отдела оптимизации процессов операционного блока банка "Открытие" Ульяны Чучевой, благодаря роботизации банки могут повысить свою эффективность — снизить стоимость бизнес-процессов, увеличить их скорость за счет быстрых автоматизированных решений и предоставить клиентам более качественный сервис.

"В 2020 году в рамках проекта "Роботизация бизнес-процессов операционного блока и блока малого и среднего бизнеса на платформе RPA" мы планируем роботизировать ряд процессов на платформе UIPATH и тем самым повысить качество ввода данных", — подчеркнула она.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы "Открытие" входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания "Росгосстрах" (страхование), "Открытие Брокер" (брокерские услуги), управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие" (рынок пенсионных накоплений), АО "Балтийский лизинг", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА-(RU)") и Эксперт РА ("ruAA-"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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