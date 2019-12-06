Кредитный портфель ВТБ в Самаре превысил 119 млрд рублей

По итогам девяти месяцев 2019 года ВТБ в Самарской области нарастил совокупный кредитный портфель на 19%, до 119,8 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 1 октября достиг 103,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 3%.

Корпоративный кредитный портфель за отчетный период вырос на 21%, до 60,2 млрд рублей. Из них 33,2 млрд — портфель займов среднего и малого бизнеса, который с начала года увеличился на 11%. В этом сегменте за три квартала 2019 года ВТБ нарастил гарантийный портфель до 11,9 млрд рублей, рост составил 62% с начала года. Портфель привлеченных средств клиентов СМБ с января по сентябрь этого года увеличился на 4% с начала года, до 22,9 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель достиг 59,6 млрд рублей, увеличившись на 17%. Большая доля приходится на ипотеку и кредиты наличными. Ипотечный портфель с начала года вырос на 17%, до 27,5 млрд рублей. Портфель кредитов наличными составил 27 млрд рублей, рост на 19%. За отчетный период объем средств на счетах и депозитах частных клиентов превысил 71,4 млрд рублей, увеличившись на 9%.

Объем продаж в сегменте кредитования населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6% и составил 21,6 млрд рублей. Всего за 9 месяцев выдано 31,5 тысячи займов. Большая часть — 24 тысячи — приходится на потребительские кредиты, выдачи которых выросли на 5%, до 11,8 млрд рублей. По-прежнему актуальной для самарцев остается программа рефинансирования — за три квартала предоставлено почти 4 тысячи кредитов на 2 млрд рублей, что в 2,6 раза превышает объем 2018 года. В рамках ипотеки банк оформил 4,9 тысячи займов на общую сумму 8,4 млрд рублей, что на 8% больше, чем годом ранее.

Комментируя итоги, управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков отметил: "В рамках стратегии ВТБ мы выстраиваем свое взаимодействие с частными и корпоративными клиентами таким образом, чтобы оно было максимально комфортным и выгодным для них. Заботясь о времени и ресурсах потребителей наших продуктов и услуг, ВТБ ежедневно работает над совершенствованием качества клиентского сервиса. Большой акцент делается на омниканальности обслуживания, что дает возможность обращаться в банк любым удобным для себя способом — через цифровые сервисы или персональный контакт".