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ВТБ предоставил самарским предприятиям 2,8 млрд рублей льготного финансирования

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ в Самарской области за девять месяцев 2019 года профинансировал региональные предприятия на сумму 2,8 млрд рублей в рамках государственных программ поддержки среднего и малого бизнеса.

Фото: предоставлено банком ВТБ

С января по сентябрь 2019 года наибольший объем средств — 1,8 млрд рублей — предоставлен по "Программе 1764" Министерства экономического развития РФ. Для предприятий агропромышленного комплекса по программе, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, банк выдал более 1 млрд рублей.

Кредитный портфель ВТБ по госпрограммам за три квартала 2019 года вырос на 48% и превысил на 1 октября 4,7 млрд рублей. В его структуре около 2 млрд рублей составляют займы по программе стимулирования кредитования Корпорации МСП. Кредиты, выданные по "Программе 1764", на отчетную дату занимают в нем около 1 млрд рублей, а по программе Минсельхоза — 1,3 млрд рублей.

Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков отметил: "Профессиональная поддержка бизнеса наших клиентов является стратегической задачей ВТБ. И сегодня мы готовы им не только помогать эффективно пользоваться банковскими услугами, но и консультировать по вопросам развития своего дела. Одним из механизмов успешного роста компании может стать участие в государственных программах, которые позволяют привлекать льготное финансирование. В этом году мы особенно активно кредитуем в рамках льготных субсидий предприятия строительной отрасли и сельского хозяйства".

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