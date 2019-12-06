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ЖКХ и благоустройство Общество

Общественная палата губернии предложила внести изменения в территориальную схему сбора ТКО

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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6 декабря состоялось обсуждение территориальной схемы обращения с отходами Самарской области. Оно проходило в рамках выездного совместного заседания комиссии Общественной палаты Самарской области по охране окружающей среды и экологической безопасности и комиссии Общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ.

На общественном обсуждении выступила ведущий эколог ООО "ЭкоРесурсПоволжье" Евгения Ельсова. Уже сейчас на одном только примере тарифа видно, что фактически собираемые отходы, обозначенные региональным оператором, не соответствуют нормативам, по которым сейчас идет расчет. И об изменении его в сторону увеличения не может идти речи.

У присутствовавших на заседании возникло множество вопросов к предложенной схеме. Например, почему многие организации не могут найти свои контейнерные площадки в реестре территориальной схемы.

В числе предложений, переданных на рассмотрение переработчиком, в том числе было предложение скорректировать транспортную логистику ТКО, образующихся на территории Ставропольского района Самарской области, направив ТКО на сортировку согласно распределению потоков территориальной схемы, ранее утвержденной Приказом Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 02.07.2018 №193, без деления на сельские поселения. На данный момент в предложенной новой схеме идет разделение сельских поселений Ставропольского района на 24 сектора и вывоза отходов на полигоны без отделения полезных фракций.

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