Двум руководителям АО "ПТС" вменяют коммерческий подкуп

В отношении двух сотрудников АО "ПТС", привлекших внимание ФСБ, возбудили уголовное дело по п. "а, в" ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2019 г. начальник первого сетевого района АО "ПТС" в сговоре с исполнительным директором "ПТС" получил от инженера ООО первую часть коммерческого подкупа — 70 тыс. руб. от общей суммы 150 тыс. рублей.

Предположительно, подозреваемые получали деньги от застройщиков многоквартирных жилых домов в Самаре за теплоснабжение этих объектов до получения необходимых согласований и запуска в эксплуатацию.

Расследование уголовного дела продолжается.