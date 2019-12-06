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Преступления Происшествия

Двум руководителям АО "ПТС" вменяют коммерческий подкуп

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В отношении двух сотрудников АО "ПТС", привлекших внимание ФСБ, возбудили уголовное дело по п. "а, в" ч. 7 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2019 г. начальник первого сетевого района АО "ПТС" в сговоре с исполнительным директором "ПТС" получил от инженера ООО первую часть коммерческого подкупа — 70 тыс. руб. от общей суммы 150 тыс. рублей.

Предположительно, подозреваемые получали деньги от застройщиков многоквартирных жилых домов в Самаре за теплоснабжение этих объектов до получения необходимых согласований и запуска в эксплуатацию.

Расследование уголовного дела продолжается.

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