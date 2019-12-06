В Самаре две строительные компании уличили в нарушении прав дольщиков

Прокуратура Промышленного района Самары при проверке нашли нарушения прав дольщиков в договорах застройщиков ООО "Омега-Строй" и ООО "Первая жилищная компания". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Промышленного района.
По данным надзорного ведомства, ООО " Омега-Строй" является застройщиком ЖК "Боярский Двор" на ул. Солнечной и ЖК "Боярский Двор Премиум". А ООО "Первая жилищная компания" возводит жилой дом на ул. Физкультурной, 103.
Представители прокуратуры Промышленного района изучили проекты договоров долевого участия в строительстве, размещенные на сайте "НашДом.РФ", предлагаемые к заключению с ООО "Омега-Строй" и ООО "Первая жилищная компания" и установили, что они содержат условия, ущемляющие права граждан-участников долевого строительства.
"В итоге прокуратура Промышленного района в адрес "Омега-Строй" и "Первой жилищной компании" внесли представления об устранении выявленных нарушений. Теперб нарушения устранены, должностные лица привлекли к ответственности", — сообщили в надзорном ведомстве.
Согласно действующему законодательству (ФЗ от 30.12.2004 № 214 ФЗ), по договору участия в долевом строительстве, одна сторона — застройщик обязуется в предусмотренный договором срок своими силами или с привлечением других лиц построить многоквартирный дом или иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать объект участнику долевого строительства. А участник долевого строительства обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект при наличии разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
Договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента регистрации.
В том же ФЗ содержится перечень условий, которые договор долевого участия в строительства должен содержать.